Kiko Jiménez arremete contra Gloria Camila tras confesar que estuvo embarazada

Gloria Camila Ortega es una de las nominadas de la semana, junto a Omar Sánchez, para dejar la granja de Pesadilla en el paraíso. La hija de José Ortega Cano estuvo en la gala del domingo y respondió diversas preguntas sobre su vida. Incluso, llegó a hablar sobre el tiempo en el que estaba en una relación con Kiko Jiménez y cómo tuvo un aborto.

Gloria Camila hace impactante revelación

Durante la gala del domingo, el vidente Israel Arroyo les preguntó a Gloria Camilia y Patricia Steisy si alguna de ellas había abortado. La colaboradora de Ya son las ocho levantó la mano y aseguró que nunca lo había contado.

Ortega indicó que esto sucedió cuando estaba en una relación con Kiko Jiménez, con quien estuvo en el reality Supervivientes. La actriz comentó que, durante la Feria de Sevilla, se dio cuenta que no le venía su periodo. “No me venía la regla, pasaron dos meses. Dije: 'Tía, no me viene la regla'. Fui a hacerme el test y era positivo”, indicó.

Al final, comentó que su embarazo no prosperó y su relación con Kiko empeoró. Además, señaló que la debacle empezó cuando Jiménez empezó a trabajar con Sofía Suescun en el Mujeres y Hombres y Viceversa. “Que si soy celosa, que si estoy loca, que si me monto mis películas. Me deja a la semana de hacer cuatro años, creo que era como un objetivo”, explicó.

Kiko Jiménez responde a las confesiones de Gloria Camila

Kiko Jiménez estuvo en Sálvame para mostrar su molestia al ser mencionado nuevamente por su expareja, quien también dejó entrever una supuesta infidelidad con su actual pareja Sofía Suescun. “A mí particularmente me aburre el tema de mi relación. Parece que no lo ha superado. Yo no estoy comentando nada de su reality, Solo respondo a lo que ella cuenta porque tengo una cámara delante. Yo ya pasé página. Se salta cosas y manipula, se olvida de que me puso los cuernos”, fue la respuesta de Jiménez.

En cuanto al tema del aborto, Jiménez respondió que tenía todo el derecho de comentarlo, pero que ambos habían tomado una decisión y lamentó que su familia se haya enterado por televisión. “Si ella decide hablar está en su derecho, yo nunca he hablado de ese tema ni pienso hablar. Se olvida de muchos puntos y detalles sobre ese tema que son interesantes”, agregó.