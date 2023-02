‘La casa de los famosos 3’: Alicia Machado confesó haber tenido una relación con Arturo Carmona

Alicia Machado ha sido portada de los principales medios de espectáculos en las últimas horas y es que al artista reveló un secreto muy íntimo durante una entrevista para el programa Hoy día.

Alicia Machado confesó haber salido con Arturo Carmona

Y es que Machado fue invitada por dicho espacio televisivo para dar su opinión sobre la nueva temporada de La casa de los famosos 3. Todo esto porque es voz autorizada para este tipo de reality, pues ella fue la ganadora en la temporada 1 de este programa.

Lee también: ‘La casa de los famosos 3’: ‘Poncho’ de Nigris confesó la cantidad de dinero que pidió para entrar al reality

La artista opinó de las diversas personalidades que hay en dicho reality, pero llamó la atención de los televidentes al comentar sobre Arturo Carmona. “Él es un hombre divino, fue mi ex, yo me comí ese caramelo hace muchos años… me lo comí hace mucho”, expresó Alicia.

Estas palabras provocaron la sorpresa de ‘Chiky Bombom’, Adamari López y Penélope Menchaca quienes no dejaron pasar desapercibida esta confesión. Por su parte, Alicia se describió como “una mujer soltera, libre y que me mantengo yo sola” por lo que no tenía reparos en hablar sobre esta relación antigua que tuvo.

Alicia Machado describió a Arturo Carmona

La exreina de belleza tuvo palabras bonitas para Arturo Carmona, pero aseguró que no es el tipo que busca algo serio: “Es divino, es un príncipe y un caballero, pero es un caramelo… él es un tipo con el que tú te la puedes pasar bien, pero tienes que estar clara que para allá no vas para ningún lado”.

Lee también: 'La casa de los famosos 3': Nicole Chávez fue eliminada del programa

Asimismo, Alicia indicó que Arturo es una persona muy coqueta y que en ese entonces no solo coqueteaba con ella, sino con más mujeres: “Él es muy coqueto, es muy alfa… le habla a esta, a la otra y es caballeroso con esta y con la otra”.