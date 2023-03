'La casa de los famosos 3': así fue el regreso de Dania Méndez al programa tras su paso en 'Big brother Brasil'

Dania Méndez volvió a La casa de los famosos 3 y sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos. La modelo habló sobre su experiencia en el reality Big brother Brasil.

El retorno de Diana Méndez a 'La casa de los famosos 3'

La influencer fue enviada a participar en el show brasileño. A su regreso, confesó que fue una experiencia desagradable. Y es que dos habitantes de la casa extranjera mostraron un comportamiento inapropiado con Méndez. Al final, estos participantes fueron expulsados del reality. Después de abrazar a sus compañeros, Méndez se dirigió al confesionario para charlar sobre su reingreso al reality de Telemundo.

"Estoy muy feliz de regresar, fue un shock para mí, una bendición y una aventura extraordinaria. Me llevó esas personas a esos seres, esas personas y los corazones tan lindos son una familia como aquí también, pero llevó lo mejor de ellos de cada personita, tanto amor, me apoyaron en momentos difíciles y la verdad es que eso se agradece", comentó Diana. Igualmente, agradeció a la producción de Big brother Brasil por haberla cuidado durante su estancia en el show.

Alicia Machado y sus favoritos

La ganadora de la primera edición del reality show afirmó que no se pierde ningún episodio del programa. "Aquí en mi casa mi mamá y yo no nos lo perdemos", dijo la actriz. Asimismo, la venezolana desea que Pepe Gámez sea el ganador de La casa de los famosos 3.

"Pepe es un caballero, aparte de ser un gran colega, actor y compañero. En alguna ocasión tomamos algunas clases juntos, de ahí nos conocíamos y ahora nos tocó este proyecto", explicó la empresaria. Por último, reveló sus cinco candidatos favoritos para la final. "Pepe Gámez, Osmel Sousa y Paty Navidad son mis favoritos. Me gusta 'La materialista', me cae muy bien, y también me gusta Madison, que fue Miss Puerto Rico. Me encanta esa niña, es una reina. Ese es mi top five para la final", acotó la ex Miss Universo.