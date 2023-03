Paty Navidad se perfila como una de las competidoras más fuertes de La casa de los famosos 3. Sin embargo, Laura Bozzo arremetió contra ella y la calificó de hipócrita.

Las fuertes críticas de Laura Bozzo

En el último plató de La casa de los famosos 3, Laura Bozzo habló duro contra Paty Navidad. "Perdón que no te crea mamacita. Pero yo no te creo nada. Absolutamente nada, okey... La mamá de los pollitos, ella juega debajo del agua y es la brujita. Tan brujita que decía que el COVID no existía. Esa es la gran bruja verdad, perdón Paty. Para mí, tú eres lo más hipócrita que he visto en esta casa", declaró Laura.

Lee también: 'La casa de los famosos 3': Laura Bozzo criticó a Patricia Navidad y la llamó hipócrita

Ante, los otros panelistas piensan que los compañeros de Navidad le tienen miedo. Es más, indicaron que los participantes expulsados también piensan lo mismo. Además, resaltaron que sus eliminaciones ocurrieron después de una discusión con Patricia. Igualmente, creen que su estrategia de estar en la cocina funcionó.





Rey Grupero besó a Bozzo

Por otro lado, Rey Grupero -para sorpresa de todos- besó a Laura Bozzo. El mexicano asistió a la última gala del programa, junto con otros competidores eliminados, y aprovechó el momento para besar a la conductora peruana. Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Rey y generó opiniones divididas entre los usuarios.