'La casa de los famosos 3': Bobby Larios reveló la razón por la cual se negó a participar en el programa

Falta poco para el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos. Sin embargo, hubo ciertos rumores sobre algunos de los participantes de la nueva edición. Uno de los nombres que sonaron fuerte fue el de Bobby Larios, pero recientemente confesó que decidió no formar parte del elenco.

El ex de Niurka Marcos usó sus redes sociales para revelar que los directivos de Telemundo lo buscaron y propusieron la idea. Sin embargo, él consideró que afectaría su carrera.

La decisión de Bobby

"No voy a entrar a La casa de los famosos. En algún momento se pensó, agarrar este gran proyecto que es La casa de los famosos en algún momento. Yo estaba grabando en Houston, la película 'La Reina del Cartel' cuando me hicieron el comentario", comentó Bobby Larios en un live.

El actor dijo que tuvo que pensarlo bien antes de tomar una decisión, pero los ejecutivos de Telemundo hicieron unos cambios que no le gustaron. "Hace ellos su cambio. La verdad es que no me llamó mucho la atención porque tengo una familia muy bonita y ustedes lo saben", declaró.

Bobby Larios señaló que los ejecutivos deseaban que 'ocultara' de cierta forma a su pareja de sus redes sociales: "Ellos lo que querían, obviamente, era como tener a esta pareja que no fuera tan vistosa, en el sentido que no estuviera en mucha red social o estuviera en programas de televisión, y Evelyn ha estado conmigo hasta en reality shows",

Finalmente, Larios destacó que Evelyn ya tiene mucha presencia en sus redes, y que prefirió no tener problemas: "Evelyn ya es como muy vista, entonces cuando me hacen el comentario de que mi esposa, ya estaba muy vista en las redes sociales y en la televisión. Entonces como que no garantía, en el sentido de que son programas de mucha controversia y la verdad yo no iba a entrar en esa controversia".