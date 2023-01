'La casa de los famosos 3': fans denuncian que escogieron a allegados para participar en el programa

A pocos días del estreno de La casa de los famosos 3, se comenzaron a revelar ciertas polémicas acerca de los 10 fans que buscan un lugar en el programa. Según aquellos que no fueron seleccionados, los productores del show solo escogieron a sus conocidos o personas que hayan estado antes en televisión. El público señaló que esta información es verdadera y que Telemundo no fue imparcial en su casting.

'La casa de los famosos 3' tendría problemas con los 10 fans finalistas

La polémica por los 10 fanáticos finalistas comenzó debido a que algunos de los que no fueron seleccionados revelaron que los productores del programa no fueron imparciales a la hora del casting. Muchos de ellos afirmaron que los elegidos eran personas del entorno de Telemundo, lo que molestó al resto de participantes.

"Lo que están haciendo es meter gente que son famosos, que son influencers, incluso que ya han grabado por otras televisoras o que hayan grabado otros realities. Yo creo que ese es el motivo por el que el público está molesto. Aquí la culpa la tiene la televisora", dijo Alina Gallardo.

Por su parte, un joven llamado Frángel Santiago, señaló que los participantes debieron ingresar como famosos y no bajo la etiqueta de desconocidos, pero agradeció a Telemundo por darle más difusión porque eso le permitió obtener un trabajo como modelo.

Sin embargo, otra candidata llamada Claudia Maidana crítico el método de selección del programa. "Me fueron atando para que yo no consiga más seguidores para tener más votos, ni que me promocione tanto en redes sociales; cosa que yo no entendía al principio, y ahora al ver como estuvo toda esta selección, ya me doy cuenta porqué", expresó la joven.

Al igual que ellos, otros cibernautas decidieron expresarse respecto al tema, quienes están molestos con los responsables de la audición.