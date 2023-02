‘La casa de los famosos 3’: conoce quiénes son los nominados de la tercera semana

La casa de los famosos 3 cumplió su tercer jueves, por lo que es momento de saber quiénes serán los integrantes del reality que están nominados. De esta manera, las personas que lucharán por permanecer en el programa serán Paty Navidad, Nicole Chávez, Aristeo Cázares y Pepe Gámez.

Conoce a los nominados de 'La casa de los famosos 3'

Durante la semana, se habló mucho de la participación de Paty Navidad y de un presunto ataque en su contra. El jueves se confirmaron estos rumores y la actriz quedó nominada junto a sus otros tres compañeros.

Paty Navidad se pronunció sobre su situación en los últimos días. "No la estoy pasando bien, me están poniendo la casa en contra, no sé si pueda, yo no les he hecho nada, lo único que hice fue cocinar con todo mi amor", expresó la actriz.

Por su parte, Nicole se ha ganado muchos detractores en las redes sociales debido a sus actitudes dentro de la casa. Ella deseaba que la gente la recuerde por ser ella misma y no por ser hija de Julio Chávez.

Por otro lado, los dos hombres que quedaron nominados se mostraron sorprendidos por esta decisión. Sin embargo, más allá de eso, aseguraron que tratarán de hacer todo lo posible para quedarse en el reality.

Es importante mencionar que uno de ellos puede ser salvado por José Rodríguez, quien ganó la prueba de liderato y obtuvo, además de la suite, el beneficio de elegir a quién salvar. Por ahora, se presume que rescataría a Aristeo Cáceres, ya que lo eligió para compartir la suite. Además, su amistad se ha fortalecido en los últimos días.

