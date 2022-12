‘La casa de los famosos 3’: Juan Rivera expresó que su experiencia en la cárcel lo ayudará a ganar el reality

La casa de los famosos 3 está cada vez más cerca de su estreno. Por lo pronto, la producción del reality está presentando de a pocos a los que serán los nuevos integrantes. Una de las personas que recientemente fueron confirmadas fue Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera.

Juan Rivera aseguró que su experiencia en la cárcel lo ayudará

El artista se mostró muy agradecido por la oportunidad que le dieron en el reality. “A veces el mundo te quiere cerrar una puerta, pero Dios te abre una más grande, así que hay que pasarle”, escribió en sus redes sociales.

Además, brindó entrevistas a algunos medios locales para contar con más detalles lo que será su participación en este show. Como por ejemplo sobre las personas que han sido confirmadas hasta el momento: “Creo que se han anunciado a seis personas. Conozco muy poco de ellos. No tengo bronca con nadie, todavía”.

Por otro lado, el artista aseguró que será una experiencia distinta y que su pasado en la cárcel lo ayudará a sobrellevarla.

“Sé que es una experiencia diferente. He estado en el “bote” durante siete meses en donde me aventé con gente que no conocía y me tuve que adaptar. Veremos cómo lo aprendido de allá, lo pueda utilizar acá”, afirmó Rivera.

Sus declaraciones fueron polémicas para los medios

Una de las panelistas del programa La mesa caliente indicó que respetaba su opinión, pero que eran experiencias diferentes.

“En el reality lo complicado es que tienes cámaras 24/7, o sea todo el tiempo viéndote. Otra cosa muy importante es que aquí no toleramos ni faltas de respeto ni gritoneos”, señaló la comunicadora.

Más allá de las declaraciones de Juan Rivera, los conductores del programa aseguraron que esperan mucho de este personaje que seguro llegará a alterar la tranquilidad de la casa. Eso sí, lo único importante será que prevalezca el respeto.