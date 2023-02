‘La casa de los famosos 3’: Gaby Espino y Sebastián Caicedo serían los nuevos participantes

El pasado domingo 12 de febrero, se anunció que ingresarían dos nuevos participantes a La Casa de los famosos 3. Tras las salidas de Aristeo Cázares y Monique Sánchez, quienes renunciaron de forma voluntaria por motivos personales.

Debido a este tema, los espectadores han empezado a investigar quienes podrían ser las nuevas celebridades que entren en la competencia. A continuación, te traemos toda la información.

¿Gaby Espino y Sebastián Caicedo entrarán a ‘La casa de los famosos 3’?

La actriz Gaby Espino se encuentra de viaje en México, como se pudo confirmar gracias a sus historias de Instagram. Los seguidores del reality especulan que podría ser una de los nuevos ingresos. Como se recuerda, la ex de Jeancarlos Canela aseveró que solo entraría en un programa como este si era como conductora.

Otro de los nombres que se considera en el de Sebastián Caicedo, exesposo de la actriz Carmen Villalobos. Por el momento, se desconoce cuando se anunciaran los nuevos ingresos a La casa de los famosos 3’.

Monique Sánchez y Aristeo Cázares dejaron el reality

Monique Sánchez sorprendió a sus seguidores y compañeros al anunciar que dejaría el reality. La puertorriqueña aseguró que lo hacía para no descuidar su salud mental. “Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando (…) A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”, mencionó.

Por su parte, Aristeo Cázares comunicó que dejaría la competencia debido a problemas personales. “Amigos míos, compañeros de La Casa de los Famosos, los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia, les envío un fuerte abrazo a todos”, dijo el deportista.