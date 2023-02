‘La casa de los famosos 3’: Osmariel Villalobos fue la eliminada de la semana

Este lunes 13 de febrero se vivió uno de los momentos más tensos de La casa de los famosos 3. Y es que Osmariel Villalobos se convirtió en la eliminada de la cuarta semana. Pero eso no es todo: otro de los famosos también dejó la casa.

Osmariel Villalobos fue eliminada de ‘La casa de los famosos 3’

El cuarto eliminado de la tercera edición de La casa de los famosos 3 fue la presentadora y modelo, Osmariel Villalobos, quien se fue tras un mano a mano con la actriz Aylin Mújica.

Sin embargo, esto causó polémica entre los espectadores, pues muchos consideran que tenía que Rey Grupero debía abandonar la casa.

Algunos usuarios en las redes sociales usaron la frase “¡Fuera Rey Grupero!” para manifestar su molestia. “La producción hace lo que quiere”, comentó otra internauta, sin entender como el influencer pudo salvarse por el voto del público.

Aristeo Cázares abandonó ‘La casa de los famosos 3’

El pasado viernes 10 de diciembre, Aristeo Cázares sorprendió a sus seguidores y compañeros de La casa de los famosos 3 al anunciar su retiro voluntario del reality.

“Amigos míos, compañeros de ‘La casa de los famosos’ los voy a extrañar mucho, les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, mencionó el deportista.

Aunque no se ha detallado la razón de su salida, en redes sociales se especula que fue por una disputa de exclusividad con TV Azteca, pues el deportista urbano ha salido en diversos realities de la productora.