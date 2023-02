‘La casa de los famosos 3’: José Rodríguez explota contra Rey Grupero

Este miércoles se vivió un tenso momento en La casa de los famosos 3. Los ánimos entre dos participantes de calentaron y terminaron por decirse de todo.

José Rodríguez señaló que Rey Grupero era un mentiroso y manipulador. Como se recuerda, el influencer mexicano ha lanzado fuertes comentarios contra sus compañeros y ha demostrado no tener lealtad.

La discusión entre José Rodríguez y Rey Grupero

Mientras el grupo de famosos se encontraba en el comedor, José señaló la mala onda del Rey por querer poner en su contra a Dania Méndez y Paty Navidad. Por su parte, Grupero aseguró que fue él quien estuvo incitándolo a que discutiera con Raúl.

“¿Cómo puedes tirarme a mí la culpa de todas las acciones que has hecho? Por eso yo me he alejado, gracias a Dios me he dado cuenta de las cosas, de ver como lo que has hecho conmigo lo haces con Dania, con Paty, con muchas personas”, dijo el colombiano.

Estos comentarios fueron aplaudidos por varios famosos, quienes también consideraron que el influencer ha estado jugando sucio y poco a poco se han ido alejando de su círculo.

“Se hombre y reconoce los fallos, lo que estamos hablando aquí no te lo voy a tomar en cuenta porque en el fondo sé que eres buena persona, sé que es un juego pero no me gustan las mentiras”, finalizó el exparticipante de Acapulco Shore.

La reacción de los espectadores

La discusión entre José Rodríguez y Rey Grupero fue muy comentada en redes sociales. Y es que muchos internautas demostraron estar en el equipo de José, pues no están de acuerdo con la estrategia del influencer dentro de la casa.

“José rectificó a tiempo y se merece un aplauso”, “Hasta que al fin alguien le dijo sus verdades al rey”, “La estrategia del Rey Grupero es poner a sus títeres en contra de su amenaza en turno”, “Solo porque Rey lo salvó no quiere decir que José tenga que aguantar las bobadas que dice”, fueron algunos comentarios.