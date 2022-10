‘La casa de los famosos 3’: Sebastián Caicedo de podría sumar al reality

Desde que se anunció una nueva temporada de La casa de los famosos, las expectativas por saber quiénes serán los nuevos integrantes han ido de menos a más.

Desde hace días, la prensa baraja algunos nombres de los posibles ingresos. De hecho, se han nombrado varios personajes, pero el que más ha sonado es Sebastián Caicedo, expareja de Carmen Villalobos. La noticia la dio a conocer La comadrita TV, portal especializado en difundir información sobre programas de reality.

No sería la primera vez de Sebastián Caicedo

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que Sebastián Caicedo participe de una reality. Si bien es cierto, su fuerte es la actuación, pues no es casualidad que haya participado en 17 novelas, los realities no son ajenos a él. El más reciente en el que participó fue en Exatlón Estados Unidos.

Para destacar que todo estos son rumores y es que, por otro lado, un medio local informó que la lista de integrantes ya estaba completa y que solo restaría ultimar detalles para la firma de todas las personas.

Posibles integrantes del programa

Algunos de los nombres que filtró dicho medio son: Ninel Conde, Cristian Zuárez, el ex de Laura Bozzo, la Tigresa del Oriente y Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán. Sin embargo, ninguno de ellos ha salido a comunicar algo en sus redes sociales, ni afirmar ni desmentir. Recordemos que esto es televisión y todo puede pasar.

Los fanáticos tendrán que esperar todavía un poco más para saber quiénes conformarán esta nueva temporada la cual todavía no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Según se supo esta puede ser entre enero y febrero del próximo año.