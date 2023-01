‘La descarga’: Ana Milé le dijo adiós a la competencia en medio de lágrimas

Un momento emotivo se vivió en La descarga y es que el programa musical retornó a las pantallas de televisión con una eliminación que caló entre el público y los concursantes. Ana Milé del equipo de Maía le dijo adiós a la competencia luego de interpretar el clásico tema musical de Karol G “Provenza”.

‘La descarga’: Ana Milé recibió críticas del jurado

El reality La descarga arrancó con fuerza luego de algunos días de descanso. Los 10 participantes de cada equipo estaban listos para volver al ruedo por lo que la mentora Maía escogió a los integrantes de su grupo para enfrentarse a un duelo.

María Nelfi, Ana Milé, César Amaya, Laura Azul y Jair Santrich cantaron individualmente y uno de ellos sería eliminado.Tras llegar a un acuerdo, los maestros acordaron que Ana Milé debía abandonar la competencia. Cabe indicar que la decisión recaía en el resto del jurado y no de Maía.

“No sé qué tan arriesgada fuiste al escoger esta canción, por alguna razón ese gran tema, en alguna parte, no me hizo click”, señaló Santiago Cruz, quien al igual que el resto de sus compañeros no quedó complacido con la presentación de Milé.

‘La descarga’: Maía defiende Ana Milé

A pesar de las críticas por la canción que escogió, la mentora Maía destacó el esfuerzo de su pupila y defendió su interpretación, alegando que había sido arriesgada.

“Efectivamente, es una canción para cantar en vivo sumamente difícil, es una canción que está grabada con un sinnúmero de voces detrás, que ella decidió hacer solita para probar que sí se puede hacer cosas en el urbano que mucha gente demerita, porque la situación no es que un género sea bueno o malo, es el ejecutor quien tiene la responsabilidad y ella hoy fue sumamente responsable con un género, con lo que quiere hacer, con las ganas, bailando, sexi, haciendo algo totalmente diferente”, subrayó.

Milé por su parte agradeció al público y a todos los integrantes de La descarga por haberle permitido ser parte del grupo.

“Muchas veces, escoger la canción nos termina metiendo gol, pero haber podido estar aquí parada durante varias noches y varios hermosos momentos frente a ustedes, eso no tiene precio. Estoy muy agradecida con Maía, esto es un sueño hecho realidad”, dijo entre lágrimas.

