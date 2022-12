‘La descarga’: Maía rompe en llanto al no saber a qué participante eliminar

La descarga entró en su fase de eliminación y solo un grupo de participantes de cada equipo se quedará para pelear por ser el mejor de la temporada.

Y eso es precisamente lo que generó estrés en Maía. La mentora rompió en llanto luego de dar su veredicto, dejando sorprendidos a sus colegas y a los propios participantes.

‘La descarga’: La tristeza de Maía

Maía fue la última de los mentores de La descarga en ver batirse a duelo a dos concursantes. Al escenario llegaron Sebastián “El Tren” y Raymond Céspedes, quienes buscaban un cupo en el equipo de la colombiana y de esta manera alcanzar el campamento musical.

Ambas interpretaciones fueron del gusto del público y del jurado. El Tren cantó el tema 'Usted', de Dolores de la Colina, mientras que su compañero interpretó Visa para un sueño, de Juan Luis Guerra.

Al final ambas presentaciones, Maía tuvo que escoger entre uno de los dos hombres, pero se puso a llorar de pena.

“Yo sé que soy una boba. (...) No quiero hacerle daño a nadie. (...) Me está dando un ataque, una cosa horrible. Les voy a decir lo que yo siento, o sea, son demasiado buenos los dos. ‘El Tren’ es un musicazo, es un hombre que tiene demasiada fuerza y que merece una oportunidad. Raymond es un hombre que tiene demasiada fuerza y merece una oportunidad, ¿y quién soy yo para decirle a alguien que no? Me siento responsable. (...) La persona que sigue al campamento musical y que sigue en ‘La Descarga’ es ‘El Tren’”, indicó.

Apoyo incondicional

Luego de tomar la decisión que le sacó más de una lágrima, la mentora de La descarga le hizo una promesa al participante eliminado y es que le ofreció realizar algún proyecto a futuro.

“Te prometo que pongo a tus servicios mi voz para que grabes lo que quieras”, recalcó Maía, llevándose el aplauso del público y de todo el equipo del concurso de canto.