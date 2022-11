‘La descarga’: Jair Santrich hace llorar a Santiago Cruz con interpretación

La descarga sigue regalándonos grandes momentos, siendo el más reciente protagonizado por Jair Santrich, quien fue el ganador de A otro nivel en 2017. El participante pasó las audiciones interpretando ‘Deja que salga la luna’ de José Alfredo Jiménez y emocionó a los jurados.

Lee también: ‘La descarga’ arrancará con la etapa de ‘la selección’

Jair Santrich se presentó en ‘La descarga’

El participante logró sorprender al jurado con su voz cantando el tema de José Alfredo Jiménez. Además, explicó que estar en el programa era muy importante para él, pues era una gran oportunidad para presentarse ante el público colombiano.

“Este momento se lo quiero dedicar a mi artista favorita, que es una pequeñita de cinco años, que es mi hija Samara. Ella me ha enseñado a cantar más lindo, ella escribe todos los días la canción más perfecta en mi corazón; a mi mamita linda, cómo quisiera que estuviera aquí en el público aplaudiéndome (...). Le agradezco mucho a mi viejita”, mencionó el participante.

Jair Santrich llora al recordar a su hermano

Jair Santrich se mostró muy emocionado. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, mencionó que sentía la presencia de su hermano. El público presente no dudó en darle ánimos y Santiago Cruz se levantó de su asiento abrazarlo. “Yo vengo de parte de tu hermano”, mencionó el jurado.

Lee también: 'La descarga': Gusi se 'enamoró' de una participante del programa

Por su parte, Marbelle le pidió que cantara otra vez y que se lo dedicara a su hermano mayor. Durante esa corta interpretación, Santiago Cruz no pudo evitar romper en llanto.

“Conscientemente, no hay ninguna conexión, es la música. No se trata solamente de la técnica, se trata de conectar, y este man me conectó. No lo conocía, no lo había visto nunca, no tenía ni idea; me agarró y ¡pam!”, mencionó Cruz emocionado.