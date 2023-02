'La descarga': Maía se despidió de Sebastián 'El Tren' en medio de lágrimas

La descarga está entrando a su etapa final. En el último programa, el equipo de Maía salió al escenario para demostrar su talento. Tras las interpretaciones, el jurado determinó que Sebastián 'El Tren' debía decir adiós a la competencia.

El participante agradeció a todos por la oportunidad, en especial a cantante de Barranquilla, quien soltó un par de lágrimas.

'El Tren' fue eliminado del programa

Oropesa salió al escenario para interpretar "El Pastor" frente al público y el jurado de La descarga. Maía habló maravillas de su pupilo después de su actuación. En tanto, 'Luisma' logró cautivar a todos al cantar "Tan natural" de Felipe Páez, aunque su compañero Cesar Amaya no se quedó atrás al entonar "Mientes" de Camila.

Los siguientes concursantes en salir fueron Jair Santrich, quien cantó "No me sé rajar" de Vicente Fernández, y Sebastían 'El Tren', quien cerró con "Quien alguien me diga". Cuando concluyeron las presentaciones, los mentores tenían que tomar una decisión sobre que participante sería eliminado.

Santiago Cruz, Marbelle y Gusi analizaron cada una de las interpretaciones del equipo de la barranquillera. Luego de unos minutos, anunciaron que Sebastián tenía que despedirse de la competencia.

Maía no pudo evitar llorar la salida de uno de sus muchachos. "No quiero que nadie se vaya, pero es parte del juego", dijo entre lágrimas la cantante. La decisión de expulsar a 'El Tren' sorprendió a sus compañeros, aunque el agradeció a los presentes por todo. "Me voy muy feliz, quedé un poquito con ese sin sabor, no me lo esperaba", comentó el concursante.