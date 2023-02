‘La descarga’: Participantes conmovieron a jurado por grabación del himno del programa

La descarga tuvo uno de sus programas más emotivos de la temporada. Todos los participantes decidieron subir al escenario y entonar el himno que compusieron en el campamento musical.

La escena fue muy comentada en las redes sociales y se volvió viral en tiempo récord.

Participantes crearon himno del programa

Ni bien inició el programa, Byordy y Chritian Better pidieron la palabra a los mentores para pedirles la oportunidad de subirse al escenario. Según indicaron, tenían una “sorpresa que jamás olvidarían". Fue así que los participantes se subieron al estrado acompañados de algunos instrumentos.

Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi no sabían lo que sucedía hasta que todos los concursantes empezaron a interpretar la canción que compusieron.

En medio de la canción, los mentores se pusieron de pie para aplaudir lo que estaban haciendo los participantes. De hecho, Maía y Gusi se emocionaron hasta las lágrimas.

Tras finalizar, cada uno se fue a abrazar a sus pupilos.

Santiago Cruz fue quien pidió la palabra para agradecer lo hecho por ellos: “Para mí ha valido la pena absolutamente todo, por este momento que nos han regalado. Sé que todos están entregando cosas, anhelando y soñando. Esto que acaba de pasar es muy importante y creo que nos deja el alma llena. Gracias, de verdad”, indicó.

Por su parte Gusi también agradeció el gesto: “Me han dado una sorpresa muy linda, abrí los brazos simplemente para recibir su mensaje. Por los que están, por los que se han ido y que también han hecho parte de esta linda descarga. Gracias”.

¿Por qué José Miel no participó?

Finalmente, Jessica Cediel encaró a José Miel para preguntarle por qué no participó a lo que el cantante aseguró: “No me gustó la canción, no me siento identificado con ella. Sentí, además, que no me tuvieron en cuenta entonces se me mezclaron las dos cosas ... los disfruté y me encantó que lo hayan hecho”.