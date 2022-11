'La descarga': Marbelle aprovecho el momento y coqueteó con un joven participante

La descarga se ha convertido en uno de los programas más vistos de Caracol. En el último episodio, Marbelle no desaprovechó la oportunidad y coqueteó con uno de los participantes del reality musical. Esto llamó la atención del resto de sus compañeros y del propio joven, quienes se quedaron con la boca abierta.

Coqueteo en pleno programa

El reality más visto y querido por el público colombiano, La descarga, siguió con las presentaciones de distintos concursantes el pasado martes 15 de noviembre. Pero, en el último programa, sería Marbelle la que se llevaría toda la atención del público y de los presentes en el lugar.

La mujer del Valle del Cauca habría quedado maravillada con la actuación del joven Luis Giraldo, quien había participado en La voz kids en el año 2014. Todo marchaba normal ante los ojos de sus colegas, pero ella no paraba de halagar al muchacho.

Cuando el chico acabó su acto, la cantante no perdió el tiempo y continuó adulando al participante y le dijo que era bastante guapo. También le dio unos consejos para que pueda mejorar su puesta en escena. "Me encanta que hayas asumido esa actitud hasta el final de la canción, vi tu sonrisa todo el tiempo y me encanta tu look. Me encanta lo que propones y creo que podemos hacer algo juntos", declaró.

La mujer también señalo que Giraldo pasa por un buen momento y que se pueden hacer grandes proyectos con él. El artista de Barranquilla se mostró agradecido con la oferta de Marbelle.