‘La descarga’: Marbelle se olvidó la letra de una canción porque participante la intimidó

La descarga ingresó en una etapa en donde los participantes cantan a dúo con sus mentores para ganar los 10 millones de pesos. Esta vez, fue el turno de Marbelle y Mel García, quienes sorprendieron al público con su interpretación y química.

Marbelle fue intimidada por su participante

Durante los ensayos, el participante admitió que no se sentía cómodo al saber que iban a cantar una canción romántica. Sin embargo, Marbelle le dio ánimos y aseguró que serían uno solo en el escenario.

“Corazón, es que tú me intimidas”, expresó Mel al sentir tan cerca a su mentora. Tras su respuesta, se ató hacia ella para sentirla cerca. El participante siguió alejado de la cantante hasta que la mentora insistió y logró que la abrazara.

Llegó el momento de la presentación y todo lo ensayado dio sus frutos. La química entre ambos la notaron los jurados, quienes aplaudían cada vez que ambos se miraban fijamente a los ojos. El momento cumbre se dio cuando se abrazaron, lo que provocó que Gusi se ponga de pie. Asimismo, el resto de los participantes aplaudieron sorprendidos. En este momento, Marbelle se puso nerviosa y se olvidó de una parte de la canción, pero pasó desapercibida.

Marbelle y Mel García se robaron el show

Tras finalizar la canción, ambos se fundieron en un abrazo interminable. De hecho, Carlos Calero tuvo que subir al escenario a cortar el momento. El presentador del programa expresó: “Qué pena interrumpir, pero estamos al aire”.

Marbelle explicó lo que sucedió durante la interpretación. “Yo tenía que estar muy concentrada porque no me sabía esa parte de la canción, así que estuve todo el tiempo en la mente repita y repita, pero cuando él me agarró por la cintura a mí se me olvidó todo”, señaló.