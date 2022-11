'La descarga': Maía no aguantó las lágrimas con la interpretación de una concursante

Los participantes de La descarga siguen tratando de sorprender a los jurados. Uno de los momentos más emotivos de la noche tuvo a Maía como protagonista. Luego de oír la interpretación de una concursante, la barranquillera no pudo evitar las lágrimas.

La cantante se emocionó y, cuando finalizó su acto, le pidió un favor a su colega Santiago Cruz. Mientras tanto, el resto de sus compañeros siguen buscando tener a los mejores talentos en sus equipos.

Maía quedó conmovida

Stefany Zabaleta salió al escenario de La descarga y confesó que es una gran admiradora de Maía. La concursante interpretó el tema 'Nunca voy a olvidarte'. "Tengo una gran confusión porque yo me quiero ir con Maía por su potencia, por su voz porque siento como mujer, vocalmente me puede aportar bastante, pero no me iría con Marbelle porque no conozco mucho su carrera, porque llegado el caso no lo veo a él cantando mi música", declaró.

Aunque los planes de la exparticipante de La voz teens y Yo me llamo terminaron cambiando cuando el interpreté de 'Baja guardia' apretó el botón y la eligió para su equipo. La artista se mostró agradecida y siguió llenando de elogios a la barranquillera.

"Cuando yo estaba en Yo me llamo como 'Maía' no estaba pasando por un buen momento, y al tener ese personaje en mi vida me hizo volver a saber quién soy yo", dijo Stefany entre lágrimas, quien recibió el abrazo de la cantante.

La artista le pidió a su colega Santiago Cruz que la cuide, ya que tiene una voz tremenda. Su compañero respondió afirmativamente, haciéndole una promesa a su amiga.