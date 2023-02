‘La descarga’: María Nelfi renuncia a la competencia y deja perplejo al jurado

La última emisión de La descarga dejó sorprendido a los jurados y a los espectadores. Una participante tomó la radical decisión de abandonar el reality de Caracol Televisión.

Se trata de María Nelfi Duque, la ganadora de la primera temporada de La voz senior y miembro del equipo de Maía. La participante dijo no sentirse bien anímicamente, pero sus compañeros la convencieron de continuar. Sin embargo, un percance en el escenario durante una de sus presentaciones la hizo tomar una difícil decisión.

María Nelfi anuncia su retiro

Semanas atrás, María Nelfi quedó completamente en shock al olvidarse la letra de la canción "Cuando vivas conmigo". En el capítulo reciente, Maia llegó al campamento de La descarga para empezar los ensayos con María. No obstante, la mujer de 73 años le manifestó su tristeza y anunció su inevitable renuncia al concurso.

“Te adoro, pero no quiero fracasar y no la defraudé tampoco. Pero es que no puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set, eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo, nunca lo he hecho... Madresita escúcheme, escúcheme. Te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente. Pero me quiero retirar”, expresó la participante.

“Tengo bloqueada la mente, tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer”, agregó.

Por su parte, Maía fue directa con su aprendiz: “Lo importante ahora es que usted se sienta bien. ¿Qué prefiere hacer, abandonar la competencia y estar tranquila o prefiere seguir?”. Ante esto, la participante respondió: “Me quiero ir... Tengo mucha soledad en el alma”.

María Nelfi se despide de la competencia

La intérprete de "No quererte" se mostró muy comprensiva con la decisión. “Las decisiones son importantes y la suya la respeto, la valoro y la comprendo. Lo más importante es su salud y su felicidad, y que la música en su vida le de alegría. Yo no quiero presentarle agobio ni estrés, menos después de tantas cosas que usted ha vivido”, afirmó.

Tras tener la aprobación de su mentora, María Nelfi tuvo que comunicárselo al resto de sus compañeros. “No me siento con fuerza para continuar y yo quiero retirarme, es que estoy cansa. (...) Nos vemos en el camino y que Dios me los bendiga”, finalizó la ganadora de La voz senior.