'La descarga': Dyaner Mendoza, miembro del equipo Gusi, se despidió del 'campamento musical'

La descarga celebró el estreno de un nuevo capítulo. Durante el último programa, cinco integrantes del equipo Gusi salieron al escenario para demostrar su talento ante el público.

Luego de escuchar cada una de las interpretaciones, los miembros del jurado tomaron la difícil decisión de eliminar a Dyaner Mendoza.

La competidora se despidió de sus compañeros y del campamento musical entre lágrimas. Sin embargo, agradeció a todos por la oportunidad y espera que esto le ayude a seguir creciendo.

Dyaner Mendoza fue eliminada

En el más reciente episodio de La descarga, el primero en presentarse fue Breiner, quién escogió el tema "Ódiame". El participante ganó la aprobación de los mentores y del público presente.

El siguiente fue El Puma Vallenato, quien acabó recibiendo los aplausos por crear su propia versión de la canción de Carlos Vives "La tierra del olvido".

La tercera en pasar al escenario era Dyaner Mendoza con su interpretación de 'Tania', deleitando a los jurados y a su propio mentor Gusi.

Mr. Steve le siguió y cantó "Day - 0", mientras que Camilo Martínez cerró con el éxito musical de Vicente Fernández 'Motivos'.

Después de cada una de las interpretaciones, Gusi tenía que elegir con quién cantaría la próxima vez y terminó seleccionando a Breiner. Mientras tanto, Maía, Marbelle y Santiago Cruz debían tomar la difícil decisión de eliminar a uno de los concursantes.

Luego de unos minutos, Dyaner fue informada que debía dejar el campamento musical. "Lo que más me duele es los amigos que dejé en el campamento. Estoy feliz de llegar hasta aquí, es un logro, me siento dichosa. Gracias Colombia, Santi, Maía, Marbelle, Gusi, esta vez no voy a parar, voy a seguir dando todo de mí", dijo entre lágrimas Mendoza.