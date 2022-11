‘La descarga’: participante de ‘La Voz’ y ‘Yo me llamo’ sorprende al jurado con interpretación

Los realities en Caracol Televisión siguen llamando mucho la atención. Su nueva apuesta es La descarga, programa de canto que cuenta con exparticipantes de anteriores concursos.

En esta ocasión, se presentó Stefany Zabaleta, quien concursó en La Voz Teens, en 2016, y Yo me llamo, en 2018, dónde imitó a la cantante Maia.

Stefany Zabaleta se reencontró con Gusi

Cuatro años después, Stefany Zabaleta enfrenta un nuevo reto y espera por fin convertirse en la ganadora. La participante se subió al escenario para interpretar ‘I will always love you’ de Dolly Parton.

La joven le dedicó su presentación a un miembro del jurado, se trata de Gusi, pues ambos se conocieron en La Voz Teen cuando él era uno de los entrenadores. En esa ocasión, el cantante se arrodilló para pedirle que fuera parte de su equipo. Sin embargo, lo rechazó y se unió al equipo de Goyo.

“En ese momento Gusi se me arrodilló para que me fuera a su equipo, pero yo no le di la oportunidad. Ahora espero que vuelva y se arrodille”, dijo Stefany antes de realizar su presentación.

Stefany Zabaleta concursó en 'La Voz Teens' y 'Yo me llamo'

Caracol Televisión

Stefany Zabaleta sorprende al jurado

Gusi quedó maravillado al verla nuevamente: “Yo sé de dónde vienes también, yo a ti te conozco ¿verdad? Tú estuviste en ‘La Voz Teens’”, dijo el cantante antes de darle el sí. Otro de los miembros del jurado que la reconoció fue Maia, a quién imitó en el 2018 y muy satisfecha por ver su talento también le dio un sí.

Por su parte, Santiago Cruz le dio otra respuesta afirmativa y Marbelle le dio el cupo para la siguiente fase del concurso de Caracol de Televisión. “Me encanta cuando veo a una mujer parada en el escenario con propiedad, confiada en lo que tiene y en lo que sabe hacer. Creo que el paquete completo está, eres hermosa y eres impresionante”, contestó la intérprete.