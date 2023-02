‘La descarga’: Román fue eliminado del programa y Santiago Cruz rompió en llanto al despedirlo

En una nueva emisión de La descarga, el equipo de Santiago Cruz subió al escenario para dar lo mejor y convencer al jurado, pues uno de ellos tendría que abandonar el reality.

Junior Bolivar, Cristian Better, Stefany Zabaleta, Indio Harin y Román se enfrentaron para ganarse el puesto de protegido de su mentor.

Lee también: 'La descarga': Tati Flow fue eliminada del programa

El equipo de Santiago Cruz subió al escenario

El primer participante en subir al escenario fue Junior Bolívar, quien cantó "Aquí abajo" de Christian Nodal. En su devolución, Gusi aseguró que su presentación fue impecable.

El siguiente fue Cristian Better que interpretó ‘Cómo te olvido’ de Binomio de Oro. Aunque tuvo una buena presentación, los mentores le aconsejaron variar en su elección de canciones.

Después, Stefany Zabaleta subió al escenario para cantar "Si tú no vuelves". La concursante tuvo un buen desempeño e impactó tanto al jurado como al público presente. El mentor Gusi se conmovió hasta las lágrimas y señaló: “Tú eres de otro mundo, tú vas más allá de la excelencia, de la disciplina y la canción me toca porque soy el único mentor que está aquí sin mi familia y el ‘si tú no vuelves’ del inicio me dejó mal, jugaste con mi corazón, extraño mucho mi familia”.

Por su parte, Román cantó "Ausencia", pero no convenció al jurado. “Sentí que me faltó la conexión con el sentimiento de la canción”, comentó Marbelle. Finalmente, pasó el Indio Harin para presentar "Hoy".

Román fue eliminado de ‘La descarga’

Tras la exhibición de su equipo, Santiago Cruz eligió a Stefany como su protegida y cantarán juntos en la siguiente presentación. Por otro lado, Maía, Gusi y Marbelle debatieron y eligieron a Román como el participante eliminado de la competencia.

El concursante aprovechó para agradecer al programa por la oportunidad y el apoyo de los mentores, especialmente a Santiago, quien no pudo evitar derramar lágrimas de tristeza.

Lee también: ‘La descarga’: Mr. Steve fue eliminado de la competencia

“Le agradezco a La Descarga la oportunidad más grande que he tenido en mi carrera hasta ahora, le agradezco a Santi y a todo mi equipo amarillo que los sentí siempre muy unidos y por más discordias y conflictos que tengamos siempre lo hablamos para nosotros, para crecer”, mencionó Román.