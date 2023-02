'La descarga': Tati Flow fue eliminada del programa

En el reciente episodio de La descarga, los cinco integrantes del equipo Marbelle salieron al escenario para demostrar su talento. Cuando finalizaron sus interpretaciones, los mentores decidieron que Tati Flow debía despedirse de la competencia. Mientras tanto, cantante de Buenaventura eligió salvar a Keyla.

La despedida de Tati Flow

Luego de sus interpretaciones, la participante fue informada por el jurado que ella estaba eliminada del concurso. Algunos de los presentes no esperaban que Tati Flow terminara siendo expulsada, pero terminó aceptando su salida. No obstante, antes de marcharse, tomó el micrófono para despedirse.

"Me voy feliz porqué sé que lo hice muy bien. Gracias a sus consejos aprendí muchísimo, estoy triste porque no me quería ir", dijo la concursante. Mientras tanto, en el campamento musical, algunos de los otros competidores no estaban de acuerdo con la decisión que tomaron los cuatro jurados.

Marbelle salvó a una de sus pupilos

La primera en subir al escenario fue Dareska, quien cantó 'Pa' todo el año'. Maía resaltó la elegancia del performance de la pupila de Marbelle. De igual manera, aprovechó el momento para dirigirse a Breiner, quien la acusó por llamarla una 'daña hogares'.

Leonela le siguió cantando 'Gracias a la vida', la cual obtuvo elogios por parte de los jurados. Keyla fue la siguiente en presentarse y decidió entonar el tema 'Todavía'. Si bien cometió ciertos errores, el jurado reconoció su esfuerzo por escoger un género al cual no está acostumbrada.

La cuarta participante fue Tati Flow con 'Tantita pena' y obtuvo buenos comentarios de Maía. Finalmente, José Miel cerró con 'Por qué será', cautivando a todos en el set. Sin embargo, la sorpresa de la noche fue que Marbelle tomó la decisión de salvar a Keyla, a pesar de que uno de sus colegas tenía planeado eliminarla.