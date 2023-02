'La isla de la tentaciones 6': Elena enloqueció luego de ver el beso entre María y David.

Algunos concursantes no están disfrutando su experiencia en La isla de las tentaciones 6. En el último avance, Sandra Barneda reunió a las chicas para una nueva hoguera. La presentadora le mostró unas imágenes a Elena donde su novio David Vaquero besaba a María Aguilar.

Debido a este tema, la joven educadora infantil quedó destrozada luego de descubrir la infidelidad de su pareja. Inclusive, declaró que desea abandonar el reality show, dejando sorprendidas a sus compañeras y la conductora.

Elena descubrió la infidelidad de su novio

Con cada episodio de La isla de las tentaciones 6 vienen muchas sorpresas. Una de ellas fue la polémica entre Elena y David quienes están pasando por su peor momento dentro del programa, pues ambos no saben si seguir adelante con la relación.

Y es que el joven de 21 años cayó en la tentación al pasar más tiempo con María Aguilar. Mientras tanto, su novia también comenzó a tener un mal presentimiento, hasta que fue llamada para asistir a la segunda hoguera. La educadora infantil vio cómo sus peores temores se hicieron realidad.

Cabe recalcar que, la presentadora Sandra Barneda decidió mostrarle las imágenes a la joven, razón por la cual la chica de 23 años no soportó ver a su pareja con otra mujer y se retiró del lugar mientras lloraba desconsoladamente.

"Me voy de aquí, no quiero saber nada más. No me lo esperaba, por favor. ¿Qué has hecho David?... Tú me dijiste que me querías", gritó Elena. Sus compañeras y Sandra miraron con asombro toda la escena, pero no podían hacer nada para calmarla.