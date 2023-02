‘La isla de las tentaciones 6’: Alba Carrillo confesó no estar enamorada de Mario

La nueva temporada de La isla de las tentaciones 6 arrancó con todo. Una de las participantes quien se ha robado el show hasta el momento junto a otros integrantes es definitivamente Alba Carrillo.

Alba Carrillo negó sentir algo por Mario

Durante la última emisión el programa, hubo una prueba que puso en aprietos a Alba, pues la producción le indicó que tenía que bailarle a Mario, exintegrante de espacio televisivo. Esto provocó comentarios por parte de Javi, quien insinuó que la colaboradora podría comenzar a sentir algo por su amigo.

Estos comentarios no le cayeron bien a la concursante y provocó una respuesta inmediata: "Tú que no sabes ni la edad que tienes, que no sabemos si eres tonto o mentiroso o las dos cosas...".

Dicha reacción, fue muy comentada en redes sociales por los seguidores. Y es que algunos estuvieron de acuerdo con la actitud de Alba y apoyaron el hecho de que se haya defendido ante esos comentarios. Mientras, que otros criticaron las declaraciones de Javi por desatinadas.

Sheila se pronunció sobre el baile de Mario y Alba

Por otro lado, la que se pronunció por el baile Alba y Mario, fue la madre del hijo del ex participante. Se trata de Sheila, quien usó su cuenta de TikTok para realizar un directo y explicar lo sucedido.

Ella aseguró que no le sentó mal ver a Mario bailar con Alba. Asimismo, confesó que él le escribió después para que no se molestara: "Obviamente él me escribió para decirme que era una tontería y que yo no me rayara". De esta manera, le puso paños fríos al asunto.