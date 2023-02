‘La isla de las tentaciones 6’: Álex y Marina se sienten decepcionados al ver sus infidelidades

Este lunes 13 de febrero, los participantes fueron parte de una nueva hoguera en La isla de las tentaciones 6. En esta oportunidad, Álex y Marina vieron imágenes de sus infidelidades.

Álex y Marina reaccionan a sus infidelidades

Álex quedó sorprendido al ver como su novia se besaba con Manuel. “Me da pena por nosotros, por lo que teníamos fuera, va a ser muy difícil si salimos juntos, que no lo sé, no sé si podría confiar en ella”, le dijo a Sandra Barneda.

No obstante, el concursante confía en que la relación entre Marina y el soltero no va continuar fuera del programa. “No creo que Marina pudiera tener nada más fuera con ese chico, a él se le ve de qué palo va. Le veo en la cara que únicamente es un calentón. Al ver el beso he sentido desengaño y decepción”, expresó.

Por su parte, Marina se mostró decepcionada al ver a su pareja cerca de Yaiza. “No puedo hablar, estoy rota, la verdad. Sabía que se iba a besar con Yaiza y que iba a estar así con ella. Pero no es lo mismo imaginárselo que verlo. Me parece muy fuerte que en tres días se le haya olvidado. Él quería venir aquí para conocerla a ella, ya lo ha dicho, que era el destino”, mencionó muy inquieta.

“Es un sinvergüenza y estas cosas me las va a explicar a la cara. Me ha molestado todo, el momento de la cama al final con ella. Llevas aquí pocos días, ¿qué haces metiéndote en la cama con una chica y dándote el lote? Y a saber qué más estaba haciendo con la mano. Estoy superdecepcionada con él, me encantaría tenerle ahora delante, que se le iba a caer la cara de vergüenza”, expuso.

Álex y Marina se justifican

Aunque ella también cayó en la tentación, Marina aseguró que su relación con Manuel era muy diferente: “No quiero ser hipócrita porque yo también me he besado con Manu, pero no es lo mismo, ha sido un proceso. Él estaba deseando que llegara este momento. No ha sido ella, ha sido él, que se ha lanzado (...) No es lo mismo que lo mío con Manu, porque yo lo que he sentido es real, no han sido besos de guarreo. Si Manu me hubiera hecho a mí ese tipo de acciones, con él no tendría nada que hacer”, mencionó la participante.

De la misma manera, Álex intentó justificar su infidelidad afirmando que eran casos muy distintos: “No tiene ni punto de comparación, hemos tenido una conexión mental, va más allá de lo físico. Yo sí me podría ver con Yaiza fuera”, explicó.