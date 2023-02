‘La isla de las tentaciones 6’: las imágenes de David y María que provocaron que Elena se desmayara

La sexta temporada de La isla de las tentaciones se posiciona como una de las ediciones más intensas. En los primeros avances se mostró la reacción de Elena y posterior desmayo, luego de ver las imágenes de su novio David junto a María.

De acuerdo con las nuevas imágenes de Mediaset España, este lunes 13 de febrero se llevará a cabo una hoguera llena de drama.

Lee también: 'La isla de la tentaciones 6': Elena enloqueció luego de ver el beso entre María y David.

Elena rompe en llanto ante las imágenes

Al inicio del programa, Elena y David se presentaron como la pareja perfecta: Barbie y Ken. Sin embargo, no esperaban encontrarse con María, una de las solteras que ya conocía a David por redes sociales.

La química entre David y la malagueña fue instantánea, tanto que no tardaron en caer en la tentación durante una fiesta en la que tuvieron que vestirse de marineros. En esta segunda hoguera, Elena tendrá que ver las imágenes de la infidelidad de su pareja. Los avances compartidos demuestran su reacción.

Tras dar un desgarrador grito, Elena se derrumba al suelo para llorar. “Me voy de aquí, no quiero saber nada más. No me lo esperaba, por favor. ¿Qué has hecho David? Me dijiste que me querías”, dijo entre lágrimas en frente de Sandra Barneda y sus compañeras.

Esto no sería lo peor, pues en otras imágenes se puede ver a la concursante desplomarse en su asiento, mientras llaman a los médicos para que la atiendan.

El arrepentimiento de David

Los chicos también tendrán su respectiva hoguera, muchos expresarán su sentimiento luego de tres semanas con las solteras. No obstante, quien se rompió por completo fue David, quien en los avances asegura que no quiere lastimar a su novia Elena.

Lee también: ‘La isla de las tentaciones’: Álex y Yaiza caen en tentación y se besan

“Estar en mi situación tampoco es fácil. Sandra, es duro”, comentó David antes de empezar a llorar. “Es que no se merece pasarlo mal”, agregó. Por el momento, no se sabe si La isla de las tentaciones mostrará la reacción de Elena y su desmayo. De hacerlo, sería la primera vez en el reality que se comparten las reacciones en las hogueras.

Prepárate para lo que vas a ver MAÑANA en 'La isla de las tentaciones 6' 💥pic.twitter.com/vso25CSlZ2 — Mediaset España (@mediasetcom) February 12, 2023