‘La isla de las tentaciones’: Ana le pone fin a su relación con Cristian

Ana y Cristian pasaron por su última hoguera en La isla de las tentaciones. Luego de reconciliarse en la anterior edición, parecía que las cosas entre ambos mejorarían, pero Ana no aguantó las actitudes de su pareja y terminó su relación.

Cristian se justifica

Ana llegó a la hoguera decidida a terminar su relación. Cuando el murciano se le acercó para saludarla, ella lo rechazó. “No te voy a dar dos besos porque no te lo mereces. No me creo nada de ti, nada. Ahora me vas diciendo los cuernos que vas contando que tengo un mes antes de entrar en la villa”, empezó diciendo.

Esto tomó por sorpresa a Cristian, quien trató de calmar a Ana. “Creo que te he demostrado que te quiero”, mencionó el murciano, quien además aseguró que no había hecho nada con María porque la respetaba.

“Me ha costado mucho controlar las formas. María de los Ángeles es una chica que me atrae mucho y no he hecho nada”, se justificó el participante.

Ana decide irse sola de ‘La isla de las tentaciones’

Ana no aceptó las excusas de Cristian y respondió muy firme: “Después de estar aquí diciéndome que me quiere y que me valora, llega allí y hace lo que le sale de la…”, dijo mostrándose muy dolida.

Por su parte, Cristian continuó justificándose, señalando que no pasó de los coqueteos con María de los Ángeles. “Si no hubiera sido por ti, hubiera llegado mucho más lejos”, agregó.

“No me he liado con ella y eso no lo valora”, añadió el concursante cuando Sandra Barneda cuestionó a Cristian sobre sus sentimientos.

Cuando la conductora les preguntó si se irían juntos de la isla, Cristian contestó que él sí quería, pero fue Ana quien decidió dar por terminada la relación e irse sin él.

