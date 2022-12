‘La isla de las tentaciones’: Claudia Martínez habla sobre su relación con Javi

Claudia Martínez decidió hablar sobre su relación con Javi luego que caer con Álvaro. La participante de La isla de las tentaciones confesó que se sentía abrumada con su pareja, pues era muy dependiente de ella.

Claudia Martínez sobre Javi “A veces me culpo porque no sé qué pasó”

Claudia Martínez y Javi protagonizaron varios momentos intensos en La isla de las tentaciones. El joven terminó admitiendo que era emocionalmente dependiente de su pareja y que su apego estaba provocando problemas en su relación. Sin embargo, el reciente encuentro romántico entre Claudia y Álvaro puso las cosas de cabeza. Frente a ello, la participante confesó que se sentía muy afectada por la situación, pero, además, que entró al reality con muchos problemas.

“Yo siempre he intentado reforzarle. A veces me culpo porque no sé qué pasó, qué hice yo para que él cambiara, pero es que yo creo que no hice nada”, le confesó la participante a Sandra Barneda.

"Todo el día enfados, celos, me miraba el móvil, estaba asfixiada. Quería ver en la isla a un Javi que disfrutaba, llevaba dos semanas y no sentía que le echaba de menos, necesitaba separarme de él porque estaba que no podía. Estaba agobiada, lo siento, igual fue un error ir tan mal", reveló.

Claudia Martínez reflexiona sobre Álvaro

Como se recuerda, la concursante fue captada besándose en la cama con Álvaro, razón por la cual admitió que se dejó llevar por un hombre que la comprendía y atendía.

"Llegas a la isla y te das cuenta de que hay cosas que no están bien, no me había pasado nunca, pero pasa. Es mejor alguien que te quiera bien y menos, que mal y tanto (…) Estaba cerrada con todos los solteros. Fue algo super progresivo (…) Era un chico que me apoyaba, me escuchaba. Conocí una parte buena de él, comprensiva, que me gustó. Es muy complicado porque no sabes qué te está pasando porque no puedes hablar con tu pareja y al final, pasa lo que pasa", acotó.

Finalmente, Claudia admitió que se siente muy mal por el daño que pudo provocarle a Javi y reconoció que ella también falló en la relación.