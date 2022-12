'La isla de las tentaciones': Claudia Martínez revela cuantos kilos ha perdido tras su ruptura con Javi

La isla de las tentaciones vivió momentos tensos a lo largo de este año. Uno de ellos fue la separación entre Javi Redondo y Claudia Martínez, quienes decidieron no seguir juntos. Sin embargo, la influencer de 25 años parece que no está atravesando por sus mejores días, ya que en sus redes sociales salieron fotos que sorprendió a sus seguidores.

En las imágenes, se puede apreciar que la catalana bajó mucho de peso. Ella considera que se debe al estrés y a los altos niveles de ansiedad que sufre desde hace meses.

Claudia perdió mucho peso

Cuando Javi Redondo y Claudia Martínez llegaron a La isla de las tentaciones, no pensaron que su relación fuera a empeorar. Sin embargo, la concursante quedó destrozada cuando se enteró de la presunta infidelidad de su novio. La hoguera final solo terminó destrozando a la catalana porque cree que los dos años que pasaron juntos han sido una mentira.

Ambos decidieron ponerle punto final a su romance y fueron por caminos separados. La influencer usó sus redes sociales como refugio, pero les confesó a sus seguidores no solo, que no le va bien, sino, además, que este es su peor año.

Los últimos seis meses de Claudia le han estado pasando factura no solo a salud mental, sino también a su cuerpo. La catalana confesó sufrir de TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria) desde su adolescencia. Al tener altos niveles de ansiedad y estrés, ella comenzó a adelgazar.

"Me he pesado por curiosidad y he perdido 5 kilos", comentó en sus redes sociales. Otra consecuencia de su actual estado es la caída capilar. Por ello, Martínez se mostró preocupada por su salud y se puso como objetivo para el 2023 "recuperar el pelo y los cinco kilos que he perdido".