‘La isla de las tentaciones’: Laura y Mario se reencuentran luego de tres meses

Mario y Laura se reencontraron, después de 3 meses sin verse, en un programa especial de La isla de las tentaciones. La pareja se separó luego de la hoguera final en la que Mario rechazó irse con su novia y esta volvió a caer en la tentación con Adrián.

Mario y Laura se vuelven a ver en 'La isla de las tentaciones'

La pareja llegó al programa especial y habló por separado con Sandra Barneda. La primera fue Laura, quien aseguró que había recibido una llamada de Mario seis días después la última hoguera y le ofreció su amistad, pero este la rechazó.

“Yo no puedo ser amigo de mis exparejas. Me va a molestar siempre enterarme de que está con alguien, igual que ahora que me he enterado de que ella está con alguien pues también me molesta, obviamente”, explicó Mario.

La presentadora le preguntó qué había sentido al ver a su expareja. Este respondió: “Me ha gustado verla. Pase lo que pase va a ser siempre importante para mí y claro que me alegra verla”.

Sin embargo, Laura fue más reservada con sus sentimientos. “Siento que no han cambiado las cosas, que hay muchas cosas que aún no han cicatrizado y que siguen estando ahí”, respondió, causando la molestia de Mario, quien aseguró que no estaba hablando de corazón.

Laura tiene un nuevo amor

Mario no desaprovechó la oportunidad para reprocharle a su expareja que pasó la noche con Adrián, luego que él rechazara irse con ella de La isla de las tentaciones.

Pero, para su sorpresa, Laura confesó que estaba saliendo con otra persona. “He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí súper negada y la realidad es que no. Me he dado cuenta de que no pasa nada. No se es la misma persona con uno que con otro. Estoy muy feliz”.

Ante esto, Mario fue muy tajante. “Te dije que no ibas a ser feliz con él. No va a ser feliz con él porque sigue pensando en mí”. No obstante, él aseguró que era imposible que volvieran a estar juntos.

Por su parte, Laura no pudo evitar llorar por sus palabras y lo tildó de egoísta. “¿Por qué esperas a verme feliz para llamarme?”, mencionó. “No sabe irse, pero tampoco sabe quedarse”, agregó.

