‘La isla de las tentaciones’: Claudia y Andreu decidieron no ver las imágenes en la hoguera

Las cosas en La isla de las tentaciones cada vez se ponen más interesantes. El último programa le dio a la audiencia muchas emociones. Una de ellas fue la situación tensa que se vivió en la hoguera en donde dos participantes no vieron las imágenes de sus respectivas parejas, se trata de Claudia y Andreu.

Claudia no quería ver las imágenes

Por su parte, Claudia tomó la decisión por sí misma de no ver las imágenes de Javi. La participante aún no supera lo que hizo su pareja y así se lo hace saber a Álvaro Boix con quien pasó un día entero.

"Si sigue así, conmigo no va bien. Necesito una relación normal. Una relación un poco más fácil. Quiero que entendáis que estoy cansada de ser la que tira. No puedo más. Javi sabe eso", le expresó Claudia a Álvaro. Cabe recordar que Javi rompió los protocolos de seguridad y fue corriendo a la villa donde estaba Claudia y logró ingresar.

La conductora del programa, Sandra Barneda, le hizo saber a Claudia que le iba a dar la oportunidad de elegir si quería ver las imágenes o no a lo que ella respondió: "Por una vez estoy pensando en mí y me condicionaría aún más. Necesito pensar en mí por una vez. Estoy conociendo a Álvaro, que me parece un chico diez".

Andreu está decepcionado de Paola

Por otro lado, Andreu le confesó a Sandra que se sentía un poco decepcionado luego del encuentro que tuvo con su pareja Paola, ya que en vez de aprovecharlo, decidió reclamarle algunas cosas.

"Me encontré una Paola muy poco receptiva. Me dolió ver a esa Paola porque debía apartar esas diferencias y ver que ese momento era único entre ella y yo y no cerrarse", le comentó Andreu a Sandra quien le dijo que no iba a ver las imágenes para no condicionar su experiencia.

