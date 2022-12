‘La isla de las tentaciones’: Claudia y Javi terminan su relación entre lágrimas

El reencuentro de Claudia y Javi en el debate final de La isla de las tentaciones ha sido uno de los más tensos. Aunque ambos tomaron la decisión de irse juntos tras la última hoguera, parece que su relación no mejoró cuando regresaron a España.

Sandra Barneda se sentó con la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa luego de reclamarle a su novio por haber estado viendo a otra chica, situación que él negó tajantemente. ¿Qué pasó exactamente?

Claudia se sincera con Javi

La presentadora del reality le pidió a la pareja que se sentaran frente a frente y dijeran sinceramente lo que pensaban.

La primera en empezar fue Claudia, quien le pidió a Javi que la mirara a los ojos. “No puedo. Pienso en cómo era todo antes y en lo que se ha convertido”, respondió el deportista.

Ante ello, Claudia le pidió disculpas por el daño que le hizo durante el programa. “Yo me he equivocado mucho y lo siento, llevo seis meses pidiéndote perdón. Pero no justifica lo que has hecho después”.

Ante esto, Javi le respondió que su amor no era sincero. “Cuando todo esto termine, aterrices y te des cuenta de todo, entonces me vas a pedir perdón. Y te va a pasar, pero yo ya no voy a estar. Tú por tú lado y yo por el mío. Te quiero, que seas muy feliz”, sentenció.

Claudia y Javi se abrazan

Javi también aprovechó la oportunidad de abrir su corazón y dedicarle unas sinceras palabras a su ex pareja.

“Te pido disculpas si algo te ha molestado”, empezó diciendo. “Te voy a querer siempre, eres la primera persona que he querido, con la que he compartido todo, siempre te voy a querer. Me jod… mucho haber terminado así, no nos lo merecíamos. Siempre te voy a llevar conmigo, te quiero”, dijo entre lágrimas. Finalmente, la pareja se abrazó poniendo punto final a su historia.

