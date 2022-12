‘La isla de las tentaciones’: Laura y Mario se reencontraron después de tres meses

Una de las relaciones más polémicas que tuvo La isla de las tentaciones fue la que protagonizaron Laura y Mario. Durante el reality, la pareja acabó con su relación y cada uno se fue por su camino.

Después de esto, todos pensaron que no se iban a volver a ver las caras, pero la producción del programa los ha vuelto a juntar.

Laura y Mario se volvieron a ver después de tres meses

Desde hace algunos días, el programa estaba realizando un especial llamado ‘Tres meses después’ con las parejas que habían participado. Fue así que vimos reencontrase a Sara y Manuel, Tania y Samuel y Cristian y Ana.

Esta vez, fue el turno de Laura y Mario quienes, a diferencia de las parejas anteriores, tenían una relación muy buena a pesar de los problemas por los que pasaron durante su estadía en el reality.

La actitud de ambos sorprendió a todos, al punto de que Sandra Barneda comentó lo siguiente: “Hacéis mejor expareja que pareja”.

Laura comentó que se encuentra feliz en otra relación, pero todavía queda el recuerdo de todo lo vivido con Mario. Además, expresó que todavía no sana del todo: "Aún quedan cosas por cicatrizar".

Las palabras de Laura y Mario

La participante aprovechó que tenía en frente a su expareja para decirle un mensaje muy emotivo. “Eres una excelente persona, no solo como persona. Como padre, como todo. Siempre te lo he dicho. Eres una persona increíble y ojalá puedas encontrar a alguien que te saque todo lo que yo no te he sacado y que seas feliz, porque te lo mereces”.

Por su parte, Mario también explicó por qué se llevaba tan bien con Laura: “Hemos llegado a un punto en el que nos llevamos mucho mejor ahora que siendo pareja. Al final siendo pareja nada más que intentábamos quedar el uno por encima del otro y ahora hemos conseguido limpiar un poco todo”

