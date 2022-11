‘La isla de las tentaciones’: Cristian le explicó a Ana que sus infidelidades con María no son tan graves

La isla de las tentaciones tuvo su día más random de la temporada. Cristian y Ana estuvieron en La hoguera para hablar sobre la infidelidad del hombre de 29 años; sin embargo, parece que a Cristian no le caen balas, pues aseguró que las imágenes en donde se le ve junto a María de los Ángeles no significaban nada.

Ana llora desconsoladamente y encara a Cristian

En imágenes vertidas en el programa, Cristian y María son captados besándose. Tras ello, Ana decide encararlo: “Que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí, para decirte las cuatro verdades que te mereces porque eres un sinvergüenza”, indicó en un principio.



“A ver, yo ya sabía que esto podía llegara pasar. No entiendo cómo me pinta así, al final yo me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal hecho, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”, expresó el participante.

Luego de varios minutos de conversación, Cristian le pide perdón a Ana. "Yo no tiraría mi relación a la mierda por dos besos, y más sabiendo que he frenado”.

Sin embargo, no fueron las palabras que Ana quería escuchar, complicando aún más la situación. “¿Qué más quieres que vea yo? Yo he entrado aquí con un propósito, que me puedo fiar de ti, ¿y tú me haces esto? Me he llevado una decepción”, aseguró la joven.

Era el momento de decidir si ambos querían continuar en el programa o irse. Cristian fue claro y directo, señalando que quiere quedarse para demostrar el amor que tiene por Ana. Por su parte, la respuesta de la participante se verá en el próximo programa.

