'La isla de las tentaciones': Paola está preocupada por una posible infidelidad de Andreu

Para algunos participantes la experiencia en La isla de las tentaciones no está siendo algo placentero. Y es que, como todos saben han vivido momentos dolorosos al enterarse de las infidelidades de sus parejas, por esa razón Paolo Monzani tiene miedo de que le pase eso con su novio Andreu Martorell.

Cada vez que la luz de la tentación se enciendo, produce temor en la joven abogada, pues no quiere ni imaginar que el cantautor haya caído en las redes de una de las solteras del programa.

Temor por la infidelidad

Desde que los concursantes aceptaron estar en La isla de las tentaciones, ellos sabían que no sería una experiencia agradable. En los últimos episodios se vio como algunas parejas están presentando ciertos problemas en sus relaciones debido a que cayeron en las garras de los solteros.

Es por esa razón, que Paola Monzani se encuentra muy preocupada cada vez que oye a la luz de la tentación. Es más, ella no soportaría la idea de que su novio Andreu le pueda ser infiel con las solteras del programa, por lo que la joven desea seguir confiando en él.

Como se recuerda, hubo un acercamiento entre Andreu y una de las chicas, lo que provocó el enfado de la abogada de Mallorca y sus compañeras decidieron verlo en el espejo. Cuando cruzaron sus miradas, los dos se derrumbaron y a pesar de que no podían hablar, sus gestos expresaron el afecto que sienten el uno por el otro.

"Quiero confiar en Andreu y en que la luz roja no es la suya porque cuando lo vi, vi que realmente me ama", confesó ante las cámaras. "Me rayo porque al final lo que siento yo no lo puedo cambiar y espero que sea mutuo", acotó.