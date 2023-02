‘La isla de las tentaciones’: David se pronuncia por primera vez tras serle infiel a Elena

En la última edición de La isla de las tentaciones, la producción organizó uno de los debates más polémicos que se ha visto en esta temporada y estuvo relacionado con la infidelidad del concursante David.

David habló sobre su engaño con María

Y es que, el participante vio la grabación donde su aparece su novia Elena se enterándose de su infidelidad con María: "Con imágenes muy duras, en ese momento me la creía mucho y lo pasé muy mal de verlas. Me esperaba una reacción así al ver lo que vio".

Ante este tema, indicó sentirse muy mal por haberle fallado a su pareja: "Una vez hice eso ya veía muy complicado retomar mi relación con Elena, ¿para qué voy a parar cuando el daño ya está hecho? Yo estoy mal, me arrepiento, estoy sufriendo, pero no voy a estar todo el día mal".

"Me siento mal porque siento que he roto mi relación, yo le decía a Elena que no le iba a fallar y yo me lo creía. Por más que le dijeran a Elena que yo iba a caer ella confiaba porque yo se lo dije" agregó.

David reaccionó a las imágenes de Elena

Asimismo, David aseguró que no quiso hacerle daño a Elena, pues se estuvo aguantando mucho de no caer en tentación con María: "Yo me estaba conteniendo porque María me gustaba, pero no quería hacerle daño".

Por último, se refirió a la actitud de su ex pareja: "No iba a hacer nada porque no iba a quedar mal, le importaba no quedar mal que el enamoramiento que tenía de mí. No hubiera quedado así de mal, le hubieran puesto a quien le hubieran puesto".