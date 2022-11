‘La isla de las tentaciones’: Javi recibe el apoyo de Anabel Pantoja

La isla de las tentaciones ha tenido programas llenos de emociones sobre todo los últimos. Uno de los casos más fuertes de los que se sigue hablando es la relación de Javi con Claudia y es que el participante burló los protocolos de seguridad para ingresar a la villa en donde estaba su novia.

Javi fue criticado en redes por su actitud

Como consecuencia de este error, Javi fue expulsado de la hoguera y tuvo que explicar por qué tomó esa actitud.

“Cuando hablamos de entrar a la isla era para que yo le dejara su espacio y yo me abriera a las chicas. Quiero que se me entienda, tenía mucho miedo de hacer algo que a ella le pudiese doler y perderla. Para mí era muy complicado, me bloqueé. No jugaba porque no me apetecía y por miedo a perder a Claudia por eso”, afirmó.

Pero no solo eso, el concursante tuvo muchas críticas por parte de sus compañeros del programa y de los televidentes en redes sociales. Sin embargo, hubo también personas que le mostraron su apoyo las cuales de alguna manera justificaron su accionar.

Anabel Pantoja mostró su apoyo a Javi

Cabe recalcar, que una de ellas fue la conductora de televisión Anabel Pantoja quien le mostró su apoyo en las redes sociales. Algo que ha causado bastante sorpresa, pues tuvo mucha interacción por parte de los usuarios.

Como se recuerda, la presentadora utilizó su cuenta de Instagram para dejarle el siguiente mensaje.

"Me ha encantado tu manera de vivir el amor y lo valiente que eres por reconocer las locuras. Ojalá haya muchos como tú en la vida y tengan la mitad de corazón que tú", acotó.

‘La isla de las tentaciones’: Javi recibió apoyo de Anabel Pantoja

