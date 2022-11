'La isla de las tentaciones': Ana furiosa por escenas de Cristian y María de los Ángeles “Qué engañada he estado todo este tiempo”

La primera hoguera de Ana fue fatal. La joven no esperaba ver a su pareja Cristian en escenas tan comprometedoras con María de los Ángeles y, tras despotricar sobre él, saltó a llorar y decidió abandonar La isla de las tentaciones.

'La isla de las tentaciones': Ana sobre Cristian “Nunca me ha querido”

Cuando le tocó el turno a Ana de ver en la tablet los videos que las cámaras de La isla de las tentaciones captaron de su pareja y María de los Ángeles, la participante estalló de cólera.

En el clip, se podía ver a Cristian recibir un candente masaje de parte de la tentadora y además besarse apasionadamente.

La participante no podía creer lo lejos que había llegado su amor y quedó completamente desilusionada.



“Qué engañada he estado todo este tiempo, no me ha querido nunca. Y sabiendo que lo voy a ver. Estás tirando tu relación por un calentón que no te va a llegar a ningún lado”, decía, mientras veía las imágenes.

“Es un cerdo”, señaló por su parte Paola, quien trataba de tranquilizarla.

'La isla de las tentaciones': Ana estalla de la ira y se va del programa

Aunque Ana pensaba que Cristian iba tener un momento de arrepentimiento y reflexión por sus acciones, el segundo video le dijo lo contrario.

María de los Ángeles estaba en la habitación de su novio besándose y en poses muy comprometedoras que, según Ana, era claro que estaban teniendo relaciones.

La integrante de La isla de las tentaciones no aguantó el llanto y despotricó contra su pareja.

“Qué p*** sinvergüenza. ¿Cómo me hace eso?”, vociferó y a su vez anunció que regresaría a Murcia dejando impactadas a sus compañeras y a la presentadora Sandra Barneda.

En el siguiente episodio se podrá ver si Ana abandona la Villa Playa o es convencida por Barneda de no tomar esa drástica decisión.