'La Isla de las tentaciones': Javi Redondo no se arrepiente de haberse fugado de la Villa

Hace unos días, Javi Redondo se escapó de la hoguera para ir a hablar con su novia, Claudia Martínez, una práctica sancionada en La isla de las tentaciones. Pero, para sorpresa de todos, el concursante ha dejado en claro que no se arrepiente de lo que pasó.

Javi Redondo en 'La Isla de las tentaciones': “No me arrepiento para nada”

Durante una ronda de preguntas y respuestas en la cuenta de Instagram de La isla de las tentaciones, Javi Redondo habló sobre su amor por Claudia Martínez.

"Opinad lo que queráis, yo lo hice porque me salió así y lo volvería a hacer, porque no me arrepiento para nada de nada de lo que hago en mi vida", señaló.

Como se recuerda, el joven salió corriendo hacia Villa Playa gritando el nombre de su novia e intentó llegar hacia ella cuando se activaron las alarmas.

Esta situación no es muy común en el reality y solo ha ocurrido dos veces: la primera, cuando Christofer Guzmán -en la primera temporada- salió gritando por la playa el nombre de "¡Estefaníaaaa!"; y la segunda, cuando Melyssa Pinto llegó hasta la Villa de los hombres para reclamarle a su pareja, Tom Brusse, por haberle sido infiel con Sandra Pica.





'La Isla de las tentaciones': Claudia Martínez piensa terminar con Javi Redondo

Por su parte, Claudia Martínez se ha visto afectada por el comportamiento de su pareja, quien ya no quiere participar de ningún evento en la villa porque la extraña y está preocupado por su relación.

Incluso la joven se ha planteado terminar con él. “Este no es mi Javi, no es el Javi del que me enamoré, no era así antes. Siento que lo estoy apagando y me duele mucho”, confesó.

La reacción alterada de Javi Redondo se dio cuando se enteró que Martínez había estado jugando con un hielo cerca de la boca con Álvaro Boix, el nuevo tentador VIP de La isla de las tentaciones.