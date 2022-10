‘La isla de las tentaciones’: Sara regresa al programa y se revela la identidad de una tramposa

La isla de las tentaciones se pone cada vez más interesante, y es que este lunes 31 de octubre se llevará a cabo un nuevo debate de las tentaciones. En la gala, se tocarán temas que quedaron inconclusos en la última gala del jueves. Descubre lo que se viene en el reality.

¿Qué se verá en la próxima gala de ‘La isla de las tentaciones’?

En la gala anterior, Sara llegó a la Villa Playa tras su eliminación dispuesta a responder cualquier pregunta. Además, se anunció que una de las chicas no cumplió con las reglas del programa. Este lunes sabremos quién es y tendremos su reacción a las imágenes que la dejan en evidencia.

Por otro lado, se mostró un adelanto de Javi huyendo en la playa y el inesperado giro de acontecimientos sobre el beso que se dio entre Hugo y Tania.

En el debate anterior estuvo presente Manuel, pero esta noche volverá Sara para hablar sobre su experiencia en la isla, sus problemas personales y responder las preguntas del público. Asimismo, tendrá hogueras express con los colaboradores.





🔥 Noche de 'El Debate de las Tentaciones' 🔥



🔴 La identidad de la chica que infringe las nomas del programa

🍎 Un nuevo protagonista cae en la tentación

❤ Sara estará en plató



¿Qué pasó en la última hoguera entre Sara y Manuel?

El grupo de las chicas fueron las encargadas de elegir a la pareja que tenía que ser expulsada de la Villa. Todas coincidieron en que Sara debía irse, pues aseguraban que no las estaba pasando bien y que no era el lugar ideal para poner a prueba su relación de la que tanto dice estar segura.

En la última hoguera, Sara le dijo a su pareja que estaba muy dolida porque no le decía “te amo”, pero él respondió: “A día de hoy yo te quiero muchísimo y lo sabes. Pero no me sale decirte un te amo porque todavía estamos conociéndonos”.

Sin embargo, Sara se mostró muy sincera y aseguró que lo amaba. A lo que Manuel respondió que no sentía lo mismo. “Los sentimientos que ella tiene hacia mí son mucho más fuertes que los que tengo yo hacia ella”, mencionó.