'La isla de las tentaciones': Laura se dejó llevar y besó a Adrián

Los ánimos se caldearon en La isla de las tentaciones. La primera eliminada del programa fue Laura, quien cruzó la línea roja tras un romántico acercamiento hacia Adrián. El momento quedó registrado y ahora falta ver la reacción de Mario, su novio.

'La isla de las tentaciones': Laura y Adrián se besan en la cocina

Los contratiempos entre Laura y Mario venían desde días atrás. La joven quedó muy molesta porque él no se despidió de ella en la playa y quedó mucho más mortificada cuando vio los videos de su novio en el jacuzzi con otra de las concursantes.

Sin embargo, ella también tuvo varios acercamientos hacia Adrián hasta que en medio de la noche se dejó besar apasionadamente por el muchacho en la cocina, para después irse a dormir plácidamente olvidando cualquier trago amargo que le dejó su novio. Cabe indicar que todo esto ocurría mientras Mario dormía en la otra villa.

"No sé si lo he hecho bien o mal, pero es lo que he sentido", confesó la joven quien para muchos su actitud se trató de una dulce venganza que la llevó a convertirse en la primera infiel de La isla de las tentaciones.

Laura indignada con Mario

El video que terminó colmando a Laura fue ver a Mario encima de otra chica en el jacuzzi. Además, de enterarse que subía a sus tentaciones a la habitación.

"No me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena. Creo que es un cerdo, así de claro. No se merece a una persona como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida. No me siento orgullosa de él, me arrepiento de todo este año y medio”, le confesó a Sandra Barneda en La isla de las tentaciones.