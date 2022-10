'La isla de las tentaciones': Manuel y Sara son expulsados por sus compañeros

El reality español La isla de las tentaciones sigue emocionando a sus espectadores con cada nuevo episodio. En el más reciente capítulo, Sara fue expulsada por el resto de sus compañeras, ya que no se había acomodado al grupo y seguía muy enamorada de su pareja Manuel.

La quinta gala del programa acabó con la marcha de Sara junto con su novio Manuel, dándose un romántico beso para despedirse del resto del grupo. Ambos se fueron felices del set del show de la cadena Telecinco.

Adiós Sara y Manu de 'La isla de las tentaciones'

La conductora Sandra Barneda llegó a la hoguera para comunicarle a las chicas que debían elegir a la quien de ellas debería dejar el programa para que pueda entrar la nueva pareja. Al final la elegida fue Sara, quien, según muchas de sus compañeras, ella no estaba disfrutando de esta experiencia.

"Creo que a Sara no le hace falta esta experiencia porque ella está segura de su relación", ha dicho Tania, mientras Paola dijo: "Ella tiene un amor muy fuerte, tal vez no es el lugar para poner a prueba su amor".

Sara acepto su destino y comenzó a despedirse de las mujeres: "Estoy tranquila, porque sé que si no pudieran no elegir no me elegirían. Aunque si que me gustaría quedarme aquí para seguir viendo cosas, a mí me está costando".

"Las chicas han elegido que fuéramos nosotros los que abandonáramos el programa. Sienten que nuestra relación no le hace falta esto, yo no me he integrado como ellas y no he tenido una conexión con nadie", agregó.

Así Manuel y ella dijeron adiós al programa, por lo que se espera el ingreso de la nueva pareja conformada por Cristian y Ana.

