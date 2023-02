‘La isla de las tentaciones’: María Aguilar responde a las críticas por su cuerpo

En los últimos días, María ha sido una de las solteras que más críticas ha recibido en La isla de las tentaciones. El primer detonante, por lo que se ganó la antipatía de varios espectadores, fue el acercamiento que tuvo con David Vaquero. Además, su personalidad ha provocado que muchos televidentes estén en su contra.

María Aguilar fue criticada por su aspecto físico

Otras de las razones por las que María ha sido criticada está relacionado con su físico. La soltera es una de las participantes que más disfruta de estar en la playa y así lo ha hecho saber. La concursante se luce con diferentes bikinis y eso ha causado molestia en los usuarios de las redes sociales.

Una seguidora le comentó lo siguiente: “Eres un Seat Ibiza y Elena un Ferrari. Ponte a dieta”. La respuesta de María no tardó en llegar: "No me hace falta ponerme a dieta, amo a mi cuerpo así. No me considero una persona gorda”.

Además, María indicó que no le encuentra ningún problema a su cuerpo, así esté subida de peso. "Pero si lo fuera, ¿qué pasaría? ¿No puedo quererme así? Háztelo mirar", expresó la concursante.

Sin embargo, este no ha sido el único comentario que recibió. Otra seguidora también resaltó su figura. “Va de guapa y le sobran 13 kg a la suelta”, escribió una internauta. María respondió, afirmando que lo que le faltaba a su seguidora era educación. Asimismo, la exhortó a no opinar de los cuerpos de los demás: "A ver si aprendes que no se debe opinar del físico de nadie, entre otras cosas”.

Otros usuarios defienden a María Aguilar

Por otro lado, otras seguidoras defendieron a María Aguilar y exhortaron a los internautas a no hablar de los cuerpos ajenos.

“Soy mayor que tú y con mucho recorrido en esta vida y te diré que pareces buena chica, natural y que has ido a la isla a pasarlo bien y a darlo todo. Me pareces un mujerón”, escribió una usuaria.