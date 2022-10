‘La isla de las tentaciones’: Mario amenazó con retirarse del programa

En el programa emitido de La isla de las tentaciones del día de ayer 24 de octubre tuvo varios momentos de tensión entre los participantes. Precisamente el más comentado fue lo que sucedió entre Mario Gonzáles y Laura Casabelas.

Mario y Laura discuten por infidelidad

La Hoguera fue el escenario de esta confrontación entre estos dos concursantes. Todo comenzó a raíz de que Laura comenzó a contar que su chico ya sabía sobre su infidelidad con Álvaro Boix por lo que Mario siguió en la postura de no haber sabido nada, ya que en caso de haberse enterado habrían roto de inmediato. Incluso, la acusó de ser una mentirosa que su único objetivo fue salvarse ella misma.

Luego de eso se pudo ver en la secuencia del debate de las tentaciones cómo es que la conductora del programa, Sandra Barneda, mantiene una charla Laura. “¿Por qué me dijiste a mí que Mario no te había preguntado y que tú no quisiste contarle los detalles?” le preguntó a Laura.

La versión de ella fue que él mismo le había pedido que no dijera nada para no hacerlo quedar mal ante los demás: “Sandra, porque él me pidió que no lo contara porque él no quería que la gente pensara que era un pelele”, no quería que la gente pensara que me lo perdonaba todo”.

Por su parte Mario se mostró muy indignado luego de escuchar las declaraciones de Laura y prefirió retirarse del programa mientras comentó lo siguiente: “paso, te juro que yo paso ya, qué necesidad tengo de estar pasando esto aquí. Que me dejen de falso, de mentiroso, solo por quedar ella bien. Yo pensando que quería una hoguera porque le importaba y lo único que quiere es quedar ella bien”.

Mario y Laura generan polémica en redes sociales

Por ahora, no se sabe quién de los dos está mintiendo. Lo que sí es cierto es que esta polémica entre Laura y Mario ha polarizado a las redes sociales quienes por un lado defienden a Mario y por el otro a Laura.