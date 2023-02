'La isla de las tentaciones’: Miguel de Hoyos es el nuevo tentador VIP

La isla de las tentaciones mostró rostros nuevos en su última edición de ayer 15 de febrero. El reality le dio la bienvenida a un nuevo tentador VIP, que pondrá a prueba la relación de las demás chicas. Se trata de Miguel de Hoyos, exparticipante de la cuarta edición del reality de Telecinco.

Sandra Barneda presentó Miguel de Hoyos como nuevo tentador VIP

La producción del reality decidió presentarlo en el debate de las tentaciones. Fue así que Sandra Barneda pidió que los demás le den una cálida bienvenida al nuevo integrante del programa.

Miguel confesó que tenía muchas ganas de estar en dicho reality. Además, detalló cuál es su objetivo: “Estaba con ganas de venir aquí. He vuelto a la silla para ver si vuelvo a encontrar la ilusión por el amor”.

Pero eso no fue todo, pues el concursante reveló que no ha tenido reparos en decir qué chicas les resultaron muy atractivas: “Así, a simple vista, físicamente me gustan la de verde y la de marrón”. El tentador se refería a Marina y a Lydia.

Miguel Hoyos provocó los celos de Manu por Marina

Después de esta confesión, las cámaras del reality se han ido directamente hacia Manu. Cabe recordar que él había desarrollado un fuerte acercamiento con Marina en los últimos días. Por esta razón se puso a la defensiva por el nuevo tentador VIP.

En uno de los avances que mostró el reality se pudo ver que Manu hacía sus maletas para irse de la villa. Luego de lo visto con Miguel, es por eso que los seguidores creen que podría haber un posible enfrentamiento que provocaría la salida del militar. Sin embargo, todo esto son rumores y no se sabe que sucederá en los próximos capítulos del reality.