‘La isla de las tentaciones’: quién es Cristian López, el nuevo soltero del programa

Este lunes 10 de octubre se llevó a cabo "El Debate" en La isla de las tentaciones, Sandra Barneda y el resto de sus compañeros comentaron lo que sucedió durante la semana en el programa y presentaron las exclusivas y los avances que se podrán ver el próximo jueves.

En el debate, también se pudo conocer a Cristian López, la persona que llegará a la hoguera de las chicas. Durante su presentación, el nuevo soltero respondió algunas preguntas.

Cristian López llega para quedarse

Cristian López aseguró que su entrada será como “un huracán que lo va a cambiar todo” y que ya conoce a algunas parejas con las que va a convivir en Villa Playa. El ganador de Supervivientes afirmó que está dispuesto a quedarse y que iba “a por todas”.

Al ser consultado sobre su personalidad, respondió que no era una persona enamoradiza, pero que no era alguien desleal. No obstante, lanzó una advertencia, pues asegura que su llegada “afecta a todas las parejas”. Ante la pregunta de Alejandro Nieto sobre si su participación era una visita express, aseguró que llegó "para quedarse”.

Su pasado con una de las participantes

Otro de los datos importantes del nuevo soltero, es que ha tenido una conexión con una de las chicas de La isla de las tentaciones. Por el momento, se desconoce la identidad de la mujer, pero se ha llegado a especular que se trataría de Laura.

Laura no se aleja de las exclusivas, pues al final del debate, confesó que tuvo una aventura con el soltero VIP del programa, Álvaro. No se sabe que pasará en el próximo programa, pero todo apunta que Mario y Laura terminarán su relación en su hoguera final.