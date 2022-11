'La isla de las tentaciones': Samuel descubre que Tania le fue infiel

Se están viviendo momentos muy tensos en La isla de las tentaciones. En el último programa, se vio como uno de los participantes recibía una noticia que terminó destruyéndole el corazón. Samuel se enteró que su novia Tania Deniz había besado a Hugo Paz.

El tinerfeño no podía soportarlo más, porque el resto de sus compañeros salieron para apoyarlo, inclusive vetaron a 'traidor' del grupo. Samu seguía en shock y por la deslealtad de su pareja, ya que pensaba que la amaba.

Una dura semana para Samu

La pasado noche del jueves 10 de noviembre, se dio una hoguera con los chicos. En ella, Samuel Chávez se enteró que su pareja Tania Deniz había besado a Hugo Paz. Sin embargo, no solo lo hizo a escondidas, sino que fue por mucho más tiempo.

La acción de la mujer de Tenerife había cruzado la línea, por lo que le causó un gran daño emocional a su novio, es por ello que sus compañeros decidieron sacarlo del grupo al soltero. Los muchachos trataron de alentar a su colega, que no podía contener las lágrimas ante la traición de Tania.

"A lo mejor no estaba enamorada de mí", dijo muy triste Samu. Por si no fuera poco, el programa le mostró una imágenes donde el grupo de solteros le hacían bromas a Hugo porque tenía pintalabios en su rostro, lo que podría significar que algo más habría ocurrido entre Tania y Paz.

"Me quiero ir con mi familia. ¿Cómo me puede fallar de esa manera? ¿Por qué, dios mío? No me lo merezco", confesaba Samuel mientras lloraba. "Estoy enamorado de ella, sigo estándolo y esto me está doliendo muchísimo", finalizó el joven mientras Mario González le daba ánimos.

El corazón de Samuel ROTO en mil pedazos 💔 ¿Quién no ha sido alguna vez él? 🥺#LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/2F1wl8hDEW — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 10, 2022